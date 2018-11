USP abre período de transferência A USP deu início ao processo de transferência para a universidade. As inscrições ficarão abertas de 30 de junho até 8 de julho. A taxa de inscrição é de R$ 100 e deve ser paga até 11 de julho. A Fuvest publica, no dia 20, o manual completo para o exame. Cada escola da USP também deve publicar seus respectivos editais de transferência, com detalhes e critérios. O exame de pré-seleção ocorre em 31 de julho. Mais informações: www.fuvest.br.