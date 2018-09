USP abre vagas para seu 1º MBA a distância A Universidade de São Paulo (USP) abriu inscrições para as 200 vagas de seu primeiro MBA a distância, de Gestão Estratégica, na área de negócios. O curso é voltado a executivos de diversas áreas e foi concebido por professores da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP). As inscrições custam R$ 200 e serão encerradas em 30 de março. As aulas, com 360 horas de carga horária (18 meses), começam em16 de maio. Mais informações sobre o curso podem ser acessadas em mbausp.org.br.