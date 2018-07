USP adere de forma experimental ao Enade A Universidade de São Paulo (USP) vai participar, de forma experimental, do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). Em um acordo de cooperação técnica firmado com o Ministério da Educação (MEC) e com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais (Inep), a USP aderiu ao Exame por um período de três anos, com o objetivo de avaliar a prova. O acordo foi publicado nessa quarta-feira, 07, no Diário Oficial da União.