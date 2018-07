USP adia votação de mudanças na Fuvest novamente A votação das propostas de alteração na Fuvest foi adiada ontem, em reunião do Conselho de Graduação (CoG) da USP. A pauta, que já havia sido adiada em março, enfrentou resistência. Uma nova reunião ocorrerá em 19 de maio - se aprovadas, as mudanças podem valer ainda para este ano. Segundo a pró-reitora Telma Zorn, as unidades da USP alegaram que tiveram pouco tempo para discutir o tema. A ideia é enviar às escolas um vídeo com a apresentação das mudanças.