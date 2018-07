USP cria 160 vagas de graduação em Lorena e Piracicaba

Com as mudanças, o vestibular da Fuvest deste ano passa a contar com 200 novas vagas, já que no ano passado a instituição havia criado outros dois cursos: Ciências Biomédicas e Saúde Pública, ambos na capital e com 40 vagas cada um. O curso de Administração da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), em Piracicaba, valerá a partir de 2013.

Já as vagas da Escola de Engenharia de Lorena (EEL) valerão para este ano e serão distribuídas da seguinte forma: 40 em Engenharia Física, curso diurno; 40 em Engenharia Ambiental, também diurno; e mais 40 em Engenharia de Produção, noturno. O CO também aprovou a mudança de nome e de currículo do curso de Engenharia Industrial Química da EEL, que passa a se chamar Engenharia Química. O número de vagas foi mantido. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.