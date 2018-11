USP dá bônus de R$ 3,5 mil em ano sem greve

A informação é do boletim USP Destaques, publicado no dia 6. Segundo o texto, o esforço dos servidores deve ser reconhecido "com a continuidade de suas atividades, sem nenhuma espécie de paralisação".

O Sindicato dos Trabalhadores da USP e a Associação dos Docentes criticaram a medida. O Prêmio Excelência Acadêmica Institucional foi concedido em 2008 (R$ 1 mil) e em 2009 (R$ 1,5 mil). É a primeira vez que é usado na gestão Rodas. Embora sindicatos não tenham entrado em greve, assembleias de algumas unidades declararam greve de alunos. / CEDÊ SILVA