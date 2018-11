USP decreta luto de três dias por morte de estudante A reitoria da Universidade de São Paulo (USP) decretou hoje luto oficial de três dias por causa do assassinato do estudante Felipe Ramos de Paiva. O jovem era aluno do curso de Ciências Atuariais da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) e foi morto na noite de ontem, no estacionamento da unidade.