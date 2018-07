USP discute adoção de cotas no vestibular O Conselho Universitário (CO) da USP se reúne hoje para discutir a adoção de cotas no vestibular da instituição. O encontro começa às 14h no prédio da reitoria, no câmpus do Butantã. Do lado de fora, estudantes e ativistas do movimento negro farão um ato para pressionar os conselheiros a aprovarem a medida.