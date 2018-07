USP é a melhor universidade da AL, diz pesquisa A USP ocupa a 139ª posição entre as 700 melhores universidades do mundo, segundo pesquisa divulgada ontem pela QS World Universities, organização que avalia o desempenho de instituições de ensino. Desde 2011, a USP subiu 30 posições e hoje lidera o ranking entre as instituições latino-americanas. "Isso assegura que a USP se encontra em um caminho certo e ascendente", disse João Grandino Rodas, reitor da USP.