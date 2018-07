USP é eleita melhor universidade da América Latina

Divulgada na última sexta-feira, dia 24, a lista ainda traz outras três universidades brasileiras entra as dez primeiras colocadas: Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em 3º, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 8º e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 10º lugar. A Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) e a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) ficaram em 11º e 17º lugar, respectivamente.

No ranking mundial por disciplinas divulgado pelo grupo britânico no início do mês, a USP já tinha se destacado entre as instituições brasileiras, ficando entre as 50 melhores universidades do mundo em cinco disciplinas.