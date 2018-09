USP e UFRJ realizam vestibular neste domingo

A Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), duas das principais instituições de ensino superior do País, realizam vestibular neste domingo, 23. A prova da universidade fluminense, referente à segunda etapa do processo de admissão, terá início às 9 horas, mesmo horário da primeira prova, realizada no último dia 9 de novembro. Em São Paulo, a avaliação tem início às 13 horas. O vestibular da UFRJ oferecerá 7.682 vagas. Já a instituição de ensino de São Paulo terá 10.707 vagas de acesso ao ensino superior, incluindo as vagas oferecidas para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Quase 200 mil candidatos participarão das provas nos dois estados. As coordenações dos processos de seleção solicitam que os candidatos cheguem ao local das provas com antecedência. Em São Paulo, os portões serão abertos às 12h30. No Rio de Janeiro, a UFJR sugere que os candidatos cheguem aos locais de aplicação das provas às 8 horas. As avaliações terão duração de cinco horas no Rio de Janeiro e quatro horas em São Paulo. Os candidatos devem portar documentos originais de identidade e canetas esferográficas preta ou azul. O uso de calculadoras ou outros aparelhos eletrônicos não será permitido. A lista de aprovados da UFRJ será anunciada em 28 de janeiro de 2009. A Fuvest, instituição encarregada de promover a seleção dos candidatos para o vestibular da USP, divulgará a lista de convocados e dos locais de exame para a segunda fase no próximo dia 15 de dezembro.