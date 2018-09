USP e Unicamp descartam Enem para vestibular 2011

A Unicamp informou hoje que, tendo em vista as datas de provas do Enem, anunciadas pelo MEC para os dias 6 e 7 de novembro deste ano, a Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) não utilizará as notas do exame em seu vestibular 2011.

A primeira fase será realizada no dia 21 de novembro e os resultados serão divulgados no dia 20 de dezembro de 2010. As notas do Enem serão divulgadas em janeiro de 2011. Portanto, a Comvest informou que fica inviável utilizar as notas das provas de múltipla escolha do exame para compor a nota final dos candidatos na primeira fase de seu processo seletivo, na forma prevista nas normas do vestibular. A nota da primeira fase será utilizada para a classificação e convocação dos candidatos para a segunda fase do vestibular, que ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2011.

A USP também não utilizará o exame. De acordo com nota no site da Fuvest, "a fixação das datas de realização do ENEM nos dias 6 e 7 de novembro, mais uma vez, inviabiliza o uso das suas notas no exame Vestibular FUVEST 2011, que deve obedecer a um calendário, estabelecido no início do presente ano e atrelado às datas de matrículas da Universidade de São Paulo".

PUC

Na próxima sexta-feira e sábado a Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC- Campinas) realiza as provas do vestibular de inverno 2010. A prova específica será aplicada na sexta-feira para os candidatos aos cursos de Direito e Medicina, das 15 horas às 19 horas. No sábado fazem a prova geral todos os inscritos, das 9 horas às 13 horas, no campus I (Rodovia Dom Pedro I, quilômetro 136, Parque das Universidades).

A universidade oferece 620 vagas em oito cursos. Os resultados saem no dia 14 de julho. Os candidatos poderão manifestar interesse em usar o resultado do Enem de 2009 para a composição da pontuação nesse vestibular. Para isso, deverão indicar o número de inscrição do Enem na ficha de inscrição do vestibular. Mais informações podem ser acessadas pelo site www.puc-campinas.edu.br.