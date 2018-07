USP é universidade que mais forma doutores no mundo

A Universidade de São Paulo (USP) foi apontada como a instituição de ensino superior que mais forma doutores no mundo - 2,2 mil em 2011. A informação é do Ranking Acadêmico de Universidades do Mundo (ARWU, na sigla em inglês), elaborado pelo Centro de Universidades de Classe Mundial e pelo Instituto de Educação Superior da Universidade Jiao Tong, em Xangai, na China.

A USP lidera a relação de 682 instituições, seguida da Universidade da Jordânia e da Universidade de Tóquio. A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) aparece em 38.º lugar e em 55.º, a Universidade do Estadual Paulista (Unesp).

O ranking elenca quantidade de teses e não o impacto científico - a Universidade de Harvard, uma das melhores do mundo, aparece em 12.º. Na última edição do ranking Times Higher Education (THE), por exemplo, que leva em conta o peso das pesquisas, a USP ficou na 178.ª posição.

Para o pró-reitor de Pós-Graduação da USP, Vahan Agopyan, o ARWU mostra a "responsabilidade" da universidade e a concentração de pesquisadores na instituição. "Nossa preocupação não é só com número, mas com qualidade do nosso egresso e importância das pesquisas. Porque ainda formamos 20% dos doutores do País", disse Agopyan. "Queremos formar doutores com perfil de liderança, que possam atuar não só no meio acadêmico, mas nos governos e empresas."

O ranking também indica a USP como a 3.ª colocada em verba anual para pesquisa, a 5.ª em número de artigos publicados e a 21.ª em porcentagem de professores com doutorado. / PAULO SALDAÑA