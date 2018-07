USP está entre as 200 melhores do mundo, diz pesquisa

"A reiteração de classificações sempre melhores da USP nos mais variados rankings mundiais nos últimos três anos demonstra que a universidade é estrela crescente tanto nacional quanto internacionalmente", diz João Grandino Rodas, reitor da USP. "Isso assegura que a USP se encontra em um caminho certo e ascendente". Duas outras universidades brasileiras estão entre as Top 400: Unicamp (228ª) e UFRJ (333ª). As 10 universidades melhores colocadas da América Latina melhoraram seus desempenhos em comparação ao ano anterior.

Pela primeira vez, o MIT está no topo da lista, a frente, inclusive, de Cambridge e Harvard, que ocupam a segunda e terceira posição, respectivamente. Foram consultados mais de 46 mil professores e 25 mil instituições. Os resultados são computados a partir da soma de uma série de fatores: reputação acadêmica (40%), reputação do empregador (10%), corpo docente por proporção de alunos (20%), citações por faculdade (20%), corpo docente internacional (5%) e estudantes internacionais (5%).

"Com universidades do Brasil, México e Chile atualmente entre as 200 melhores colocadas, o ranking sinaliza a América Latina como uma das regiões mais dinâmicas e de mais rápido crescimento", afirma Ben Sowter, coordenador de pesquisa da QS. "A USP está atualmente entre as 100 primeiras no mundo tanto entre acadêmicos e empregadores, o que é uma excelente conquista".

Setenta e dois países estão entre as 700 melhores universidades do mundo - um recorde, segundo a organização. Entre as 100 primeiras colocadas, aproximadamente 10% possuem mais estudantes internacionais do que em 2011. "A aceleração inédita de recrutamento internacional é reflexo da busca global por talentos", diz Sowter. De acordo com o coordenador, neste ano, mais de 120 mil estudantes internacionais foram admitidos por 500 universidades, o que sugere que o número total de estudantes fora de seus países seja superior a 4 milhões.