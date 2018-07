USP extrai células-tronco de trompas uterinas Pesquisadores do Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo (USP) identificaram mais uma fonte de células-tronco adultas no organismo: a tuba uterina. O estudo foi feito com material biológico de seis mulheres que sofreram cirurgia nas trompas por razões médicas. Os resultados mostraram que as tubas uterinas são ricas em células-tronco mesenquimais (MSCs, em inglês), um tipo de célula progenitora com capacidade para se diferenciar em tecido muscular, ósseo, adiposo e cartilaginoso.