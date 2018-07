USP inaugura base em engenho de 1534, em Santos-SP A Universidade de São Paulo (USP) inaugurou hoje a Base Avançada de Cultura e Extensão Universitária nas ruínas do Engenho São Jorge dos Erasmos, importante patrimônio histórico localizado em Santos (SP). Considerado sítio arqueológico, o local possui as ruínas do terceiro mais antigo engenho do País, construído em 1534, e o único que foi preservado. A área está sob a tutela da USP há 50 anos. Agora, foi construído um prédio no local, que inclui auditório e salas para exposições e multiuso. O objetivo é receber melhor os estudantes, pesquisadores e turistas, que fazem visitas agendadas. O prédio de 2,5 mil metros quadrados custou R$ 750 mil e foi totalmente custeado pela universidade. O pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária da USP, Ruy Alberto Corrêa Altafim, disse que alunos da área ambiental, como zoologia e biologia, poderão participar de cursos de extensão promovidos pela instituição de ensino superior no novo espaço.