USP inicia integração de TV

As unidades do interior iniciarão a produção e a transmissão de seus próprios conteúdos em março. Cada uma terá o seu núcleo, com estúdios, equipamentos e pelo menos quatro profissionais. Rodas afirmou que outras três serão inauguradas em breve - Lorena, São Carlos e Pirassununga - e que a meta será, com o apoio das universidades privadas parceiras, buscar uma concessão de TV aberta com o governo federal, além da possibilidade de ter uma TV digital para o segmento.

O reitor da USP disse que a integração das TVs da USP e com as privadas, nos canais universitários, deve atingir os alunos, a população e até financiadores das pesquisas. O coordenador de Comunicação Social da USP, Wanderley Messias da Costa, informou que cada núcleo deverá receber R$ 350 mil.