USP lança projeto para reformular graduações do período noturno

A Universidade de São Paulo (USP) finaliza o maior projeto de reformulação de seus cursos noturnos. É a primeira vez que a reitoria decide concentrar investimentos especificamente nessas graduações, que tiveram suas vagas ampliadas nos últimos anos. O plano, que deve custar cerca de R$ 23 milhões, dá prioridade à infraestrutura e à organização acadêmica e pretende frear a evasão nessas carreiras.

A taxa de evasão mais recente é de 2004, quando foi diagnosticado que 20% dos ingressantes desistiam da graduação - a maioria no primeiro semestre e no turno da noite. Atualmente, há um novo levantamento sendo realizado, no qual já é possível identificar que a evasão ainda é maior nos cursos noturnos.

O novo projeto é da pró-reitoria de graduação e deve ser lançado nos próximos dias. "É um plano complexo, com várias fases, que demonstra que a USP entende a necessidade de os cursos noturnos serem suportados de maneira especial", afirma a pró-reitora de graduação, Telma Zorn.

A fase um do projeto visa à recuperação dos espaços didáticos. Todas as 43 unidades da USP, de todos os câmpus, serão beneficiadas com uma verba de R$ 195 mil cada uma - quantia suficiente para revitalizar seis ou sete salas de aula. Dessas escolas, as 27 com cursos noturnos receberão, além dessa quantia, um montante de acordo com o seu número de alunos.

As verbas variam de R$ 214 mil a R$ 3 milhões, entre as unidades com menos e mais universitários, respectivamente. Para obter o dinheiro, as escolas terão de apresentar projetos. Haverá também supervisão do destino dos investimentos.

A fase dois foca no âmbito acadêmico. As unidades serão convocadas a apresentar propostas para desenvolver o interesse dos alunos e a analisar os dados de evasão desses cursos. A USP entende que o aluno da noite merece um outro olhar porque tem um perfil diferenciado: muitos trabalham e têm outras atividades durante o dia. "As unidades têm de se questionar se devem ensinar à noite como ensinam de dia. Os instrumentos de exercício, por exemplo: hoje, com ferramentas digitais, há novas possibilidades. Até mesmo de aulas mais curtas", afirma Telma.

A Coordenadoria do Câmpus da Capital (Cosesp) também está envolvida e deve investir na iluminação, segurança, recapeamento e sinalização de vias, manutenção de jardins e praças, reforma dos pontos de ônibus do câmpus e melhorias no transporte, com a integração com a Estação Butantã do Metrô, como o Estado informou em outubro.

Investimentos. Desde o ano passado, a USP indicava que pretendia investir nas graduações da noite. Em setembro, o Conselho Universitário aprovou diretrizes para a graduação que sugeriam maior atenção aos noturnos. Nessa mesma direção, conforme o Estado mostrou em novembro, a universidade decidiu destinar a essas carreiras 50% a mais da verba que os cursos diurnos em 2011.

Professores e diretores de unidades elogiaram a iniciativa da pró-reitoria de graduação. "Ainda que os cursos noturnos tenham basicamente a mesma conformação dos matutinos, é claro que algumas características, principalmente relativas ao aluno e suas condições para o aprendizado, demandam otimização", afirma Arlindo Figueira Neto, presidente da comissão de graduação da Escola de Comunicações e Artes (ECA).

"Não pode haver diferenças na qualidade do ensino, das salas de aula, dos laboratórios e das bibliotecas entre esses cursos e os diurnos", afirma Sebastião de Sousa Almeida, diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto.

Sigismundo Bialoskorski Neto, diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade do mesmo câmpus, concorda. "A universidade tem de funcionar plenamente à noite", diz ele.