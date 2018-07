Antes da volta às aulas, o câmpus Leste da Universidade de São Paulo (USP) ainda passará por vistoria dos bombeiros para analisar as condições do terreno, além de outras providências tomadas pela diretoria.

Professores já foram sondados sobre a demanda por salas, mas ainda não há confirmação de data para iniciar o semestre. O Ministério Público Estadual (MPE) também informou nesta quarta-feira, 23, que seguirá com a ação civil pública, na primeira instância, sobre a contaminação do câmpus até o julgamento do mérito. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.