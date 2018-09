USP Leste pode fechar 330 vagas

A proposta consta no Estudo das Potencialidades, Revisão e Remanejamento de Vagas nos Cursos de Graduação da EACH. O documento é o resultado do trabalho de um grupo de sete professores - entre eles, o ex-reitor da USP Adolpho José Melfi - e avaliou vagas, carga didática, disciplinas optativas e otimização dos recursos humanos de cada graduação.

Em setembro do ano passado, o Conselho Universitário da USP aprovou um documento que visava a revisão de cursos com baixa demanda e propunha novas diretrizes para todas as graduações da universidade.

A maior mudança entre os cursos da EACH ocorreria em Obstetrícia: o relatório propõe uma fusão institucional com Enfermagem.

A redução de vagas se daria da seguinte forma: 30 vagas em Ciências da Atividade Física; 40 em Gestão Ambiental; 10 em Gerontologia; 20 em Gestão de Políticas Públicas; 80 em Licenciatura de Ciências da Natureza; 20 em Lazer e Turismo; 20 em Marketing; 30 em Sistema de Informação e 20 em Têxtil e Moda.

"Esse relatório mostra o compromisso da USP com a sociedade. Estamos atendendo a uma demanda social", afirma o diretor da unidade, José Boueri. "As vagas não serão cortadas: serão remanejadas, mas ainda não sabemos como", frisa ele, que ainda citou o projeto de implementação de mais dois cursos na unidade, Mídias Digitais e Design de Serviços, ambos com 30 vagas.

O relatório da EACH não tem caráter deliberativo e deve ser analisado por instâncias superiores.