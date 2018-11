USP Leste realiza feira do livro A Escola de Artes, Ciência e Humanidades (EACH), mais conhecida como USP Leste, dá início à 4.ª edição da sua feira do livro a partir de quarta-feira. Com 57 editoras neste ano, o evento é aberto ao público e vai oferecer obras literárias com 50% de desconto no mínimo. Além de obras de diversos gêneros, a feira vai contar com shows, exposições, declamação de poemas, workshops e palestras. O evento termina no sábado, às 13h. Nos outros dias, funcionará das 8h às 22h. A USP Leste fica na Avenida Arlindo Béttio, 1000, em Ermelino Matarazzo. Mais informações: www.wix.com./feiradolivroeachusp/feira-do-livro.