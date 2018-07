USP lidera ranking de universidades da América Latina

O Brasil tem mais oito representantes entre as 25 melhores. A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) aparece na 3ª posição, seguida das federais do Rio de Janeiro (UFRJ), a 8ª, Minas Gerais (UFMG), a 13ª, do Rio Grande do Sul (UFRGS), a 14ª, e de São Paulo (Unifesp), a 15ª.

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) aparece na 16ª colocação, logo à frente da Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio), a instituição particular mais bem colocada entre as brasileiras. A Universidade de Brasília (UnB), na 25ª posição, encerra a relação das nacionais no topo da lista.

Para Fernando Costa, reitor da Unicamp, o desempenho reflete a internacionalização promovida nos últimos anos. "O reconhecimento nos mostra que a busca por profissionais estrangeiros é o caminho a ser seguido", diz. Segundo o reitor, entre 10% e 15% dos docentes atuais não são brasileiros.

Altos e baixos

As sete primeiras universidades mantiveram as posições do ranking de 2011, o primeiro do QS exclusivo para a América Latina. A 8ª colocação, antes ocupada pela Universidade de Buenos Aires, passou para a UFRJ, que saltou do 19ª lugar no ano passado para o top 10.

A Unifesp subiu 16 posições e passou a figurar entre as 25 primeiras. Em 2011, era apenas a 31ª.

As demais instituições apresentaram queda. A UFMG passou de 11º lugar para o 13º, a PUC-Rio foi do 15º para o 18º e a Unesp caiu uma posição, indo da 16ª para a 17ª. A UnB foi a universidade que mais caiu - foi da 12ª para a 25ª colocação. A UFRGS manteve-se como a 14ª melhor.

Ainda entre as 25 melhores, figuram universidades de outros quatro países apenas - Chile (4), México (5), Argentina (4) e Colômbia (3).

A avaliação do QS leva em consideração a reputação acadêmica das instituições e de seus funcionários, assim como o número de trabalhos publicados e citados, o tamanho da universidade e quantos alunos recebe e a relevância das pesquisas na internet.