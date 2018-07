USP oferece passeio modernista gratuito

Com 4 horas de duração, o percurso que acontece aos sábados apresenta as principais obras arquitetônicas do modernismo e discute o movimento de diferentes perspectivas: histórica, artística, comportamental, urbanística e até musical.

"A ideia do roteiro é mostrar o quanto nós somos modernistas e como nos tornamos modernistas", explica Grossmann. "É um modo de relacionar o conhecimento com a cidade em que vivemos."

O tour começa no Museu do Ipiranga e tem mais duas paradas de 30 minutos: uma no prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) na Rua Maranhão, em Higienópolis, e outra no Museu de Arte Contemporânea (MAC) no Ibirapuera, zona sul. Entre uma descida e outra, porém, o ônibus passa na frente de ícones do período, como os casarões da família Jafet, o Parque Dom Pedro II e edifícios da região central, incluindo o Itália, o Esther, o Eiffel e o Copan.

Um diferencial do roteiro é propor o mediador no lugar do educador. Em vez de seguir um roteiro predeterminado, com explicações prontas e fechadas, os quatro profissionais que acompanham os turistas foram orientados a criar conversas, discussões e reflexões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo