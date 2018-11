USP oferecerá mil bolsas no exterior

A Universidade de São Paulo (USP) vai oferecer, a partir do ano que vem, mil bolsas de estudo para alunos de graduação que quiserem realizar cursos e atividades de pesquisa em outros países. O novo Programa de Bolsas de Intercâmbio Internacional é voltado para estudantes de todas as áreas do conhecimento.

Cada bolsa terá a duração de um semestre. A USP vai financiar as seis mensalidades, seguro-saúde, passagem aérea e, excepcionalmente, taxas acadêmicas que forem exigidas pela instituição. Caso o aluno realize programas de dupla diplomação, poderão ser concedidas até um ano e meio de mensalidade.

Os valores das mensalidades serão de US$ 900 para estudantes que forem para os Estados Unidos, Canadá, América Latina, Japão e China. Para países da União Europeia, a mesma quantia será paga em euros - na Grã-Bretanha, em libras.

O maior esforço na internacionalização da USP é um objetivo já expresso pelo reitor João Grandino Rodas. "A abertura de horizontes que um número tão considerável de estudantes de graduação que permanecerão seis meses em instituições de ponta do exterior - ou 18 meses, no caso dos que buscam uma dupla diplomação - permitirá não somente o desenvolvimento dos bolsistas, mas também um efeito multiplicativo na melhora do próprio ensino de graduação da USP", disse Rodas. "E a melhora da graduação impactará positivamente na pós-graduação."

Categorias. Os estudantes poderão escolher entre duas categorias: por mérito acadêmico ou pela Bolsa Empreendedorismo. São 850 e 150 vagas, respectivamente. Desempenho acadêmico e atividades como iniciação científica serão os critérios para a seleção. O aluno ainda deve ter completado entre 20% e 80% dos créditos do curso.

Na área de empreendedorismo, o candidato terá de apresentar um bom projeto e ter contato prévio com o supervisor no exterior. Esse programa pretende dar preferência a áreas em que haja problemas sociais, como saúde, transporte, bioenergia.

"Ele poderá mudar a rotina da inovação e do empreendedorismo em nosso ambiente acadêmico. Além de selecionar bons alunos da USP, também serão selecionadas as melhores instituições do mundo para receberem nossos estudantes", diz o reitor.

Uma comissão de coordenação, em parceria com outros departamentos voltados à cooperação internacional, vai intermediar e facilitar a obtenção de vagas em universidades e centros de estudo do exterior. Várias instituições externas que trabalham com intercâmbio estudantil também ajudarão a USP a conseguir essas vagas.

A universidade também vai aumentar para R$ 400 mensais a bolsa para graduandos no Brasil - serão concedidas 3,9 mil bolsas, um aumento de 56% em relação ao ano anterior.