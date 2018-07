USP: PM joga bombas de efeito moral em manifestantes A Força Tática do 4º Batalhão da Polícia Militar lançou no fim da tarde de hoje nove bombas de efeito moral contra manifestantes na entrada principal do campus da Universidade de São Paulo (USP). Os estudantes, funcionários e professores tiveram que se afastar do portão principal e se aglomeram em frente ao prédio da Faculdade de História e Geografia da USP.