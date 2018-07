USP reúne pesquisas sobre sustentabilidade

"Não é pouca coisa", disse o pró-reitor adjunto de Pós-Graduação da USP, Arlindo Philippi Jr., um dos organizadores do site com Wagner Ribeiro, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, e Edmilson Dias de Freitas, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas.

Os trabalhos estão organizados em quatro grandes temas: Agenda 21 e governança, biodiversidade, economia verde e mudanças climáticas.

O site foi apresentado como uma das principais contribuições da USP para a Rio+20. "É uma resposta à sociedade, mostrando o que estamos fazendo, o que estamos produzindo", disse o pró-reitor de Pós-Graduação, Vahan Agopian. "A universidade tem de estar junto da sociedade nesse debate. A sustentabilidade é uma parte importante das nossas pesquisas, que consideramos essencial para o desenvolvimento sadio da sociedade."

Além do site, foi lançado um livro, Governança da Ordem Ambiental Internacional e Inclusão Social, com vários artigos relacionados à Rio+20, e a nova edição da revista Estudos Avançados, com o título Dossiê Sustentabilidade. Em um dos artigos, pesquisadores mostram como evoluiu a produção de pesquisas sobre mudanças climáticas na USP desde 1992. O ano mais produtivo foi 2010, com 34 teses e dissertações defendidas sobre o tema.

O site que reúne os 20 anos de pesquisa pode ser acessado no link prpg.usp.br/usprio+20.