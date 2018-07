USP se mantém entre as melhores do mundo

A Universidade de São Paulo (USP) aparece como a 53ª melhor universidade do mundo, segundo estudo publicado ontem pelo Webometrics Ranking Web of World Universities, ranking do Ministério da Educação espanhol que avalia semestralmente 17 mil instituições. No semestre passado, a USP aparecia 15 posições acima, na 38ª colocação, mas em fevereiro de 2009 estava na 87ª. Apesar das variações, a USP mantém a liderança entre as universidades da América Latina.