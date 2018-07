USP sediará seminários para discutir cotas As unidades da Universidade de São Paulo (USP) vão sediar seminários para discutir se a instituição deverá adotar cotas em seu vestibular. A decisão foi tomada ontem pelo Conselho Universitário (CO). É a primeira vez que o órgão delibera sobre sistemas de reserva de vagas desde 2006, ano da criação do Inclusp, programa que dá bônus na Fuvest a alunos da rede pública.