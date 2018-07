USP terá 130 novas vagas no vestibular de 2013

Na Fuvest 2013, os vestibulandos concorrerão a 10.982 vagas. Foi aprovada a ampliação de dois cursos da Escola Politécnica: Engenharia de Petróleo, que oferecerá 40 novas vagas, no câmpus em Santos, e Engenharia de Minas, que passará a oferecer mais 30 vagas (totalizando 40), em São Paulo. As outras vagas ocorrem com base na reformulação do curso de Ciências Biológicas em Ribeirão Preto e no novo curso de Administração (40 vagas), em Piracicaba.

O Conselho Universitário volta a se reunir na terça-feira, dia 26, para uma sessão temática sobre a "estrutura de poder na USP". Entre os assuntos, está a adoção de cotas raciais - tema sobre o qual o conselho é historicamente contrário. A Faculdade de Direito aprovou, neste mês, recomendação pelas cotas.

Essa sessão será fechada apenas aos conselheiros e não é deliberativa. Ativistas do movimento negro dizem, entretanto, que já têm assinaturas de 20% dos conselheiros para que o debate seja analisado na próxima reunião ordinária. A reitoria analisa a confirmação das assinaturas. Os ativistas realizaram ontem manifestação antes do encontro.