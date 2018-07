USP terá moradia no centro para estrangeiros

Dois prédios comerciais desocupados e deteriorados no centro de São Paulo serão destinados ao alojamento de estudantes em intercâmbio na Universidade de São Paulo (USP). Vazios há cerca de três anos, os edifícios foram desapropriados pela Prefeitura e repassados ontem à universidade.

Ao todo, 300 estudantes estrangeiros poderão morar, a preço de custo, em 98 apartamentos conjugados ou de um dormitório. Os prédios terão subsolo e terraço como espaços de convivência. Segundo o reitor da USP, João Grandino Rodas, as vagas estarão disponíveis em um ano.

O prefeito Gilberto Kassab (sem partido) disse que a destinação dos prédios foi uma demanda do Consulado-Geral da França em São Paulo, atendida pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais.

Kassab avaliou que a presença de estudantes estrangeiros no centro será positiva. O secretário municipal de Habitação, Ricardo Pereira Leite, disse que a diversidade é importante para a requalificação da região. Ele salientou que escolher a ocupação dos apartamentos cabe a quem paga as obras - no caso, a própria USP. Em discurso, o reitor se defendeu: "Se (alunos) desejarem residências no centro ou uma reforma (na unidade mantida pelo Centro Acadêmico 11 de Agosto), é preciso que a maioria que deseja não se deixe levar por minorias que não querem nada. É importante que se coloque isso, para que não pareça que a USP está voltada à residência internacional e não à de alunos brasileiros," disse Rodas.

Para os alunos, a ideia de uma moradia exclusiva para estrangeiros deve ser valorizada, mas há críticas. "O Crusp (Conjunto Residencial da USP) não tem vagas suficientes e também não são construídas novas há anos", disse Thiago Aguiar, do Diretório Central dos Estudantes. Renata Conde, da Assembleia Nacional dos Estudantes - Livre, concorda: "Somos a favor do intercâmbio, mas temos de pensar que há muitos alunos que vêm de outras partes do Brasil e não conseguem permanecer aqui."

Construídos em 1958, os prédios serão batizados e terão decoração em homenagem aos artistas Tarsila do Amaral e Villa-Lobos. A Prefeitura gastou R$ 1 milhão com os projetos de recuperação.

A USP deverá gastar outros R$ 9 milhões - R$ 5 milhões com reforma e outros R$ 4 milhões que serão devolvidos à Prefeitura, referentes a desapropriações.

Os prédios fazem parte do programa Renova Centro, que prevê a entrega de 53 imóveis reformados e deve demorar mais cinco anos. A previsão é do secretário Ricardo Pereira Leite. O programa foi lançado em 2009.

Outros quatro edifícios foram desapropriados e receberão moradores com renda mensal de até dez salários mínimos, idosos e artistas aposentados, mediante aluguel ou compra. / COLABOROU MARIANA MANDELLI