USP terá moradia para estrangeiros no centro de SP

Ao todo, 300 estudantes estrangeiros poderão morar, a preço de custo, em 98 apartamentos conjugados ou de um dormitório. Os prédios terão subsolo e terraço como espaços de convivência. Segundo o reitor da USP, João Grandino Rodas, as vagas estarão disponíveis em um ano.

O prefeito Gilberto Kassab (sem partido) disse que a destinação dos prédios foi uma demanda do Consulado-Geral da França em São Paulo, atendida pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais. Kassab avaliou que a presença de estudantes estrangeiros no centro será positiva. O secretário municipal de Habitação, Ricardo Pereira Leite, disse que a diversidade é importante para a requalificação da região. Ele salientou que escolher a ocupação dos apartamentos cabe a quem paga as obras - no caso, a própria USP.

Em discurso, o reitor se defendeu: "Se (alunos) desejarem residências no centro ou uma reforma (na unidade mantida pelo Centro Acadêmico 11 de Agosto), é preciso que a maioria que deseja não se deixe levar por minorias que não querem nada. É importante que se coloque isso, para que não pareça que a USP está voltada à residência internacional e não à de alunos brasileiros," disse Rodas.

Construídos em 1958, os prédios serão batizados e terão decoração em homenagem aos artistas Tarsila do Amaral e Villa-Lobos. A Prefeitura gastou R$ 1 milhão com os projetos de recuperação. A USP deverá gastar outros R$ 9 milhões - R$ 5 milhões com reforma e outros R$ 4 milhões que serão devolvidos à Prefeitura, referentes a desapropriações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.