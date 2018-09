USP tira departamentos do câmpus

A Universidade de São Paulo (USP) está transferindo departamentos internos para fora de seu câmpus principal, a Cidade Universitária, que fica no Butantã, zona oeste da cidade. Cerca de 300 funcionários estão mudando para endereços que ficam no centro e até na zona sul da capital. A medida provoca polêmica entre os servidores, que afirmam que as decisões foram tomadas de forma unilateral.

As mudanças envolvem, pelo menos, três diferentes endereços externos: a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, próxima ao câmpus do Butantã; o Centro Empresarial, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo; e a Rua 15 de Novembro, no centro.

Entre os departamentos que mudaram de local de trabalho estão parte da Coordenadoria de Comunicação Social, o Departamento de Registros Acadêmicos da Secretaria-Geral e a Editora da USP, que foram para a Avenida Corifeu. A Procuradoria-Geral foi para o centro de São Paulo, e o imóvel de Santo Amaro deve abrigar a parte administrativa da Coordenadoria de Administração Geral, o Centro de Computação Eletrônica e a Coordenadoria de Tecnologia da Informação, além do backup do sistema computacional.

Alguns setores, como o Departamento de Recursos Humanos, o Departamento Financeiro e a Coordenadoria de Administração Geral (Codage), de acordo com os servidores, devem mudar até o dia 20 de abril.

A USP falou sobre o assunto por meio de sua assessoria de imprensa. Segundo a universidade, a escolha por esses endereços se deu porque os imóveis apresentam condições favoráveis de localização e de infraestrutura, já que são próximos a meios de transporte e são seguros.

Questionada sobre de quem são os prédios e sobre possíveis preços de aluguel dessas áreas, a USP disse apenas que "as únicas despesas que a universidade terá nos locais ocupados serão as de manutenção e segurança".

Além disso, a universidade preferiu alojar dentro do câmpus órgãos diretamente ligados ao ensino e à pesquisa, como, por exemplo, o Sistema Integrado de Bibliotecas e o Instituto de Estudos Avançados, que foram remanejados internamente.

A assessoria de imprensa da instituição afirma que as transferências estão ocorrendo porque a área conhecida como "Barracolândia" e o prédio da antiga reitoria precisavam de intervenções urgentes em sua infraestrutura - os barracões serão derrubados e a reitoria, reformada.

Enquanto isso, o alojamento desses departamentos ocorre dentro da Cidade Universitária e, por falta de espaço, fora dela. A USP afirma que, com a finalização das obras, os funcionários voltam para o câmpus.

Polêmica. As mudanças estão revoltando professores e funcionários. Segundo eles, as transferências são arbitrárias. "Não há diálogo algum nem possibilidade de discussão", afirma Magno de Carvalho, diretor do Sindicato dos Trabalhadores da USP (Sintusp).

O presidente da Associação dos Docentes da USP (Adusp), João Zanetic, concorda. "As mudanças ocorrem de forma abrupta. Há arbitrariedade e autoritarismo, práticas administrativas graves e recorrentes."

Para o professor Luiz Renato Martins, da Escola de Comunicações e Artes (ECA), a intenção é descentralizar os funcionários. "Espalhar os servidores em locais distantes é não tornar possível a comunicação entre eles", opina. "É fazer da administração uma redoma, impossibilitando o diálogo entre as pessoas."

Outros servidores ouvidos pelo Estado dizem que os locais designados fora do câmpus são distantes de onde residem e os avisos sobre as mudanças chegam em cima da hora. "Ninguém é informado de nada e a gente se sente muito pressionado psicologicamente", afirma um funcionário da reitoria que preferiu não se identificar.

Segundo os funcionários, foi organizado um abaixo-assinado contra as transferências, com cerca de 350 assinaturas. O documento foi entregue à reitoria no fim do ano passado. "Mas não tivemos nenhum retorno", disse um deles.

A USP ressalta que os funcionários deslocados que preferirem continuar trabalhando no câmpus podem recorrer a uma permuta com colegas ou solicitar à administração da universidade a transferência para setores que não se mudarão.

Os servidores que forem destinados a locais fora da Cidade Universitária terão direito a vale-refeição no valor de R$ 15,90. Também será providenciado local para estacionamento para quem necessitar.

PARA LEMBRAR

Universidade investe R$ 60 mi em reformas

O câmpus principal da Universidade de São Paulo, a Cidade Universitária, está em obras. São diversos projetos, espalhados por toda a área da universidade, que fazem parte de uma espécie de reestruturação da unidade. A maior parte deles deve ser realizada com dotações orçamentárias da instituição até 2013. O custo total é de R$ 60 milhões.

No caso da área dos barracões será construído um complexo de 70 mil m² que deve abrigar atividades docentes e de pesquisa e também atividades administrativas da USP.

De acordo com a instituição, é nesse local que deve funcionar o Centro de Difusão Internacional da Universidade, que será constituído por uma escola de idiomas para brasileiros que estão se preparando para estudar no exterior e também para os estrangeiros que estudam na USP e querem aprender a língua portuguesa.

Nesse mesmo complexo, a universidade planeja o centro de recepção para alunos estrangeiros e escritórios de organismos internacionais - como a Unesco e o Instituto Confúcio, por exemplo.

No fim do ano passado, o Conselho Universitário aprovou o aumento, para este ano, do valor repassado à manutenção das unidades da USP. Até 2010, a dotação para manutenção predial era de R$ 10 por m². Agora, é de R$ 20 mil.