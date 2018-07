USP, Unesp e Unicamp debatem cotas

Batizado de Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Público Paulista (Pimesp), o projeto propõe alcançar, em três anos, 50% das matrículas em cada curso de alunos da escola pública, sendo 35% pretos, pardos e indígenas. Parte das vagas seria preenchida por alunos que passariam por um college, semipresencial de dois anos.

A proposta que começa a ser debatida nas unidades estipula metas graduais já a partir do próximo vestibular. E, para começar a valer em 2014, os conselhos universitários, instâncias máximas das instituições, precisam deliberar ainda no primeiro semestre.

A reitoria da USP encaminhou um material para fundamentar o debate nas unidades em 28 de janeiro. As unidades têm até 28 de março para entregar uma resposta.

Sem citar a palavra cota, o material apresenta dados sobre acesso de alunos de escola pública ao ensino superior, mostrando como os mais pobres são minoria nas universidades. Mas não traz nada sobre a realidade na própria universidade, como a presença desses alunos em cursos como o de Medicina.

Em um dos tópicos, indica que "a renda familiar é fator mais determinante do que a cor para o acesso ao ensino superior". Apesar disso, o critério de renda não é contemplado no projeto - como ocorre na lei federal.

Caminho

Na Escola Politécnica da USP, o material será analisado pelos 15 departamentos antes da discussão na congregação, marcada para março. "Não é todo mundo que se engaja. Só quem está antenado com o impacto político na escola", diz o diretor da Politécnica, José Roberto Cardoso.

Havia preocupação em algumas unidades de que o projeto seja imposto. No Instituto de Química, por exemplo, os professores chegaram a encaminhar moção pedindo ao reitor que enviasse o projeto para discussão.

Na Faculdade de Medicina, o assunto só era conhecido pelo que saiu na imprensa. "Protocolei requisição para que o projeto seja debatido na próxima congregação, em março", disse o professor Paulo Saldiva.

No câmpus de Ribeirão Preto, haverá debate entre alunos e o tema entra na pauta da congregação já no dia 27. "Toda a comunidade acadêmica deve se envolver", afirma o diretor da Faculdade de Economia de Ribeirão, Sigismundo Bialoskorski Neto. O debate nas unidades ocorrerá na Unicamp até abril. Em seguida segue para o conselho universitário. Na Unesp, o projeto já está nas faculdades e deve ser analisado na primeira reunião do conselho, no dia 28. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.