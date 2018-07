USP, Unesp e Unicamp podem integrar matrículas

Apesar de uma lei federal proibir que uma mesma pessoa ocupe simultaneamente duas vagas de graduação em instituições públicas de ensino superior, muitos alunos, aprovados em duas ou mais universidades, acabam se matriculando em todas elas para mais tarde decidir onde querem estudar. Após feita a opção, eles confirmam o interesse pela vaga somente no curso escolhido - deixando, então, as demais vagas livres para novas chamadas. Essa prática atrasa as próximas convocações e faz com que os últimos chamados ingressem quase um mês após o início das aulas.

"A ideia é aproximar mais ainda as ações das três universidades e tornar o processo de matrícula mais eficiente e rápido, evitando que candidatos aprovados em mais de uma das instituições não ocupem a vaga daqueles que estão esperando", disse a pró-reitora de graduação da USP, Telma Zorn. "Sabemos que muitos candidatos prestam mais de um vestibular. A ideia é que as três instituições acompanhem o processo e conheçam os candidatos e quais foram aprovados", explica.

A pró-reitora de graduação da Unesp, Sheila Zambello de Pinho, afirma que a fluidez que a mudança trará é essencial. "Os aprovados são praticamente os mesmos nas três instituições e em outras também", afirma. Segundo ela, a discussão está agora com as fundações responsáveis pelos respectivos vestibulares. A Vunesp, que realiza o exame da Unesp, afirmou apenas que a reunião foi preliminar e informou que novos encontros para tratar do tema vão ocorrer.

A proposta em discussão sugere que as matrículas das três universidades sejam feitas no mesmo dia ou no mesmo período de dias. As outras convocações também seriam concomitantes. Com a unificação dos sistemas, um aprovado em Medicina na USP e na Unicamp numa mesma chamada, por exemplo, só vai poder se matricular em uma delas, liberando automaticamente a outra vaga. As universidades pretendem dar aos candidatos um período - possivelmente de três dias - para que eles se decidam por uma delas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.