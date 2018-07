USP, Unicamp e Unesp participarão de projeto As 1.206 escolas de São Paulo com baixo desempenho que terão intervenção e atenção especial do governo do Estado vão contar ainda com o apoio de alunos das três universidades estaduais. Parceria com a USP, Unicamp e Unesp vai possibilitar que os alunos dessas universidades colaborem com os esforços para melhora no aprendizado nessas unidades.