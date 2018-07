USP vai manter sistema de bônus na pontuação

O perfil socioeconômico será preponderante para a participação no processo seletivo com base no college. No Pasusp, o critério válido é ter estudado em escola pública.

Neste ano, o primeiro após mudança nos critérios do programa, o bônus a alunos de escola pública chegou a até 15%, de acordo com o desempenho do estudante na Fuvest. No Pasusp - para quem estudou em escola pública do ensino fundamental ao médio -, o aluno precisa estar cursando o ensino médio e realizar as provas no 2º e no 3º ano.

A USP ainda tem a opção do Inclusp, programa que concede bônus de até 8% da nota obtida pelo vestibulando. Pode participar quem estudou em escola pública no ensino médio. / P.S.