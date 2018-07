USTR revoga proibição para iPhone 4 e iPad 2 da China

O representante da USTR, Michael Froman, disse em carta dirigida à comissão temer que os detentores da patente estivessem levando muita vantagem sobre a concorrência que possui licença para uso da tecnologia.

A Samsung e a Apple estão envolvidas em uma disputa jurídica mundial no segmento de smartphones. A fabricante do iPhone argumenta que os aparelhos Android da sul-coreana copiam as características do seu.