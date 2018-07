Usuário da TIM em SP pode ter problema com 9º dígito A inclusão do nono dígito na telefonia celular de São Paulo e região Metropolitana, na área do DDD 11, poderá causar "instabilidade" nos serviços da TIM ao longo do próximo domingo (29), quando começa a valer a nova regra da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para ampliar as combinações de linhas móveis. Em mensagem de texto a clientes, a TIM informou que "poderá ocorrer instabilidade no atendimento, serviços e sistemas".