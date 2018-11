Usuários andam pelo trilho após pane em trem da CPTM

De acordo com a usuária da CPTM Tabita Brito, que estava no trem na hora da interrupção do tráfego, o vagão abriu as portas entre as estações Lapa e a Barra Funda. "As pessoas tiveram que descer ajudando uma a outra. A altura entre o trem e os trilhos era considerável, e elas podiam se machucar." Ela conta que, quando saiu do trem, não havia funcionários para prestar orientação e que eles chegaram apenas 300 metros depois de onde o trem havia parado. "Alguns deles, os guardas, mandavam os passageiros, que estavam dispersos, andar em fila entre os trilhos", afirmou.