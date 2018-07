Usuários da CPTM enfrentam nova manhã de problemas

Neste trecho, desde as 4h, horário de início das operações, os trens circulam apenas por uma via, alternadamente, o que causa um tempo maior de espera nas plataformas. Como o movimento neste horário é maior em direção à capital paulista, algumas composições estão sendo disponibilizadas vazias no sentido Brás. Não há previsão de restabelecimento do sistema segundo a CPTM.

Por volta das 5h40, na Linha 11 (Coral), uma composição apresentou problemas próximo à estação Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Os passageiros tiveram de abandonar o trem para que este fosse recolhido, o que gerou também lentidão na circulação da linha.