Usuários descrevem primeiros encontros desastrosos no Twitter

O twitter de um escritor e músico virou uma "galeria" de histórias esdrúxulas depois que ele postou um comentário a respeito de um primeiro encontro que lhe saiu errado.

Na terça-feira à noite, Rhodri Marsden caminhava pelo bairro de Clapham, no sul de Londres, quando passou em frente a um pub onde em 2002 teve uma má experiência com uma garota.

"Foi tão ruim que em determinado momento me peguei dizendo: 'Então, como é a vida em Wigan?'" - numa referência depreciativa à cidade de Wigan localizada nas proximidades de Manchester, no norte da Inglaterra.

Desde então, o twitter do músico recebeu uma enxurrada de respostas, descrevendo, no limitado espaço de apenas 140 caracteres, um vasto universo de encontros desastrosos.

A abrumadora maioria das centenas de mensagens é de mulheres, que destacam gafes à mesa, frases inadequadas ou simplesmente barbaridades inexplicáveis dos homens.

"O cara chega com seu Porsche novo. Antes que eu entre, põe uma toalha no assento porque 'as mulheres às vezes suam lá embaixo'", disse The_Moviegoer.

"Recentemente, um dos meus piores foi quando eu topei ir com o cara para a casa dele. Ele colocou Ases Indomáveis (filme de ação com o ator Tom Cruise) e recitou todo o filme, palavra por palavra. Com 'sotaques'", relatou squirill.

A usuária TrixiePuffPuff disse que também topou ir para o apartamento de um homem que, chegando lá, "me mostrou uma sequência de slides com fotos da lua-de-mel dele com a ex-esposa".

As gafes também incluem momentos constrangedores em restaurantes.

"Saí com um cara que me disse: 'Já que estou pagando, não vamos pedir entradas e tomaremos água'", contou rachelparkin.

TheLawler Tweet relatou um encontro com um homem que "ao fim do jantar levou meu guardanapo usado para o caso de precisar mais tarde".

As histórias indicam as probabilidades de desastre quando um dos paqueras decide "abrir o coração".

"Um homem não parava de me contar que suspeitava que o tio tivesse matado a tia, e que só precisava de provas", disse oddshellfish.

Já KatieMyJohnson postou que "saí com um sujeito que ficou tão bêbado que confessou que masturbava o irmão quando tinha 11 anos".

"Outro passou a maior parte da noite me falando dos abusos do seu pai e chorando. No dia seguinte, me mandou um torpedo dizendo que tinha tido uma noite ótima", postou Fanny_McTwanny.

Para mostrar que não são apenas os homens que cometem gafes no primeiro encontro, chrispaget1 contou que saiu com uma mulher "que achou que seria engraçado jogar um líquido sobre mim quando eu disse que estava com calor. Era vinho tinto. Eu estava com uma camisa branca".

O testemunho de elle_c_emm mostra que, para alguns paqueras mais determinados, todo nenhuma medida restritiva é capaz de impedir uma agradável noite a dois.

"Fui encontrar um sujeito no apartamento dele, ele abre a porta em um roupão xadrez azul e uma tornezeleira eletrônica, e diz: 'Que tal ficar em casa?'" BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.