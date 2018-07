Usuários do Linux apresentam queixa contra Microsoft na Europa

A Hispalinux, que representa na Espanha 8 mil usuários e desenvolvedores do sistema operacional Linux, acusou a Microsoft de dificultar que os usuários de computadores vendidos com Windows 8 troquem a plataforma para Linux ou outros sistemas operacionais.

A Microsoft não quis comentar o assunto, e autoridades na Comissão Europeia não estavam disponíveis no momento.

No começo do mês, autoridades da União Europeia multaram a Microsoft em 561 milhões de euros (731 milhões de dólares) por quebra do compromisso de oferecer aos consumidores europeus opções de navegador de Internet.

(Por Foo Yun Chee)