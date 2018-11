Usuários do Prexige poderão pedir reembolso

Quem comprou o antiinflamatório Prexige de 100 miligramas, que teve o registro cancelado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na terça-feira, 22, pode pedir reembolso do valor pago pelo remédio a partir de sexta-feira, 25, em qualquer farmácia do País. A medida também vale para o Prexige 400 mg, embora sua venda tenha sido apenas suspensa por 90 dias. Assessores da Novartis afirmaram, na manhã desta quinta-feira, 24, que o reembolso valeria para as duas apresentações do medicamento (de 100 e de 400 mg), mas à tarde, houve um recuo dessa posição, e a empresa passou a divulgar que haveria devolução apenas para a versão de 100 mg. A posição oficial sobre o assunto foi apresentada apenas à noite. Veja também: Anvisa cancela registro do antiinflamatório Prexige 100 mgO laboratório Novartis, que produz o medicamento, informou que o consumidor deve levar à farmácia no mínimo um comprimido fechado na cartela e a caixa do medicamento. Não é preciso nota fiscal e nem procurar a mesma loja em que o remédio foi comprado. O reembolso será de acordo com o preço máximo de cada farmácia.A Anvisa recomenda que os usuários do antiinflamatório procurem um médico para substituir o remédio. Reações adversas levaram a Anvisa a proibir a venda do Prexige 100mg e suspender a do Prexige 400mg. De julho de 2005 (quando foi liberado no Brasil) a abril de 2008, aconteceram 1.265 casos de reações ao medicamento. No mundo todo, foram 3.585 casos nesse período, sendo que a venda do remédio hoje só é permitida em seis países. Atualizada às 19h00 com posicionamento oficial da Novartis