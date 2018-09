Usuários enfrentam problemas na linha lilás do metrô

Segundo a assessoria de imprensa do Metrô, a circulação dos trens ocorre apenas por uma das vias e, portanto, com um intervalo bem maior entre as composições. Por meio do Plano de Apoio Entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), o Metrô solicitou à São Paulo Transportes (SPTrans) e à Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU) que colocassem ônibus realizando o mesmo percurso dos trens.

As equipes de manutenção do Metrô tentam solucionar o problema na rede de energia e ainda não há previsão de normalização.