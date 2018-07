Usuários reclamam de censura a foto de menina nua na Wikipedia

Uma decisão de vários provedores de internet na Grã-Bretanha de bloquear uma página da Wikipédia - mostrando a capa de um álbum de uma conhecida banda de heavy metal com uma imagem de uma menina nua - irritou muitos usuários do popular site de enciclopédia online. A página, bloqueada no domingo, mostra a capa de um álbum Virgin Killer, de 1976, da banda alemã Scorpions. Os provedores de internet tomaram essa medida depois que o órgão fiscalizador da rede, Internet Watch Foundation (IWF), que adverte sobre imagens de abuso de crianças, advertiu que a foto poderia ser ilegal. Alguns voluntários que gerenciam a Wikipédia disseram que não é papel da fundação decidir o que pode ou não ser visto em um dos sites mais populares da internet. Eles alegam ainda que a imagem está disponível em vários livros e nunca foi considerada ilegal. Mas a IWF diz que consultou a polícia antes de fazer a sua recomendação. A lista de sites proscritos pela fundação é amplamente usada por provedores de serviço de internet britânicos para filtrar imagens que mostram abuso de crianças e outro conteúdo ilegal. Um porta-voz da IWF, que inclui entre membros BBC, AOL (UK), Ask e News International, sugere que até 95% dos usuários britânicos não poderão acessar a página. O voluntário da Wikipédia, David Gerard, disse que ele e outros usuários estão irritados com o fato de, além da foto, o texto na página ter sido bloqueado. "Bloquear texto é uma coisa nova - foi a primeira vez que eles fizeram isto em um site tão visível", ele afirmou. Jay Walsh, um porta-voz da Wikimedia Foundation, que gerencia a enciclopédia, disse que a remoção da página também parece ter impedido que milhares de usuários britânicos editassem artigos na Wikipédia, que também permite que os leitores modifiquem suas páginas. "Parece que há um grande número de editores - não posso dizer se são todos - que aparentemente tiveram problemas de acesso", ele afirmou. A Wikipédia é um dos sites mais populares da internet. É um banco de dados em vários idiomas editado e financiado em grande parte por seus usuários. Ele tem 2,6 milhões de artigos só em inglês. Uma decisão de vários provedores de internet na Grã-Bretanha de bloquear uma página da Wikipédia - mostrando a capa de um álbum de uma conhecida banda de heavy metal com uma imagem de uma menina nua - irritou muitos usuários do popular website de enciclopédia online. A página, bloqueada no domingo, mostra a capa de um álbum Virgin Killer, de 1976, da banda alemã Scorpions. Os provedores de internet tomaram essa medida depois que o órgão fiscalizador da rede, Internet Watch Foundation (IWF), que adverte sobre imagens de abuso de crianças, advertiu que a foto poderia ser ilegal. Alguns voluntários que gerenciam a Wikipédia disseram que não é papel da fundação decidir o que pode ou não ser visto em um dos sites mais populares da internet. Eles alegam ainda que a imagem está disponível em vários livros e nunca foi considerada ilegal. Mas a IWF diz que consultou a polícia antes de fazer a sua recomendação. A lista de sites proscritos pela fundação é amplamente usada por provedores de serviço de internet britânicos para filtrar imagens que mostram abuso de crianças e outro conteúdo ilegal. Um porta-voz da IWF, que inclui entre membros BBC, AOL (UK), Ask e News International, sugere que até 95% dos usuários britânicos não poderão acessar a página. O voluntário da Wikipédia, David Gerard, disse que ele e outros usuários estão irritados com o fato de, além da foto, o texto na página ter sido bloqueado. "Bloquear texto é uma coisa nova - foi a primeira vez que eles fizeram isto em um site tão visível", ele afirmou. Jay Walsh, um porta-voz da Wikimedia Foundation, que gerencia a enciclopédia, disse que a remoção da página também parece ter impedido que milhares de usuários britânicos editassem artigos na Wikipédia, que também permite que os leitores modifiquem suas páginas. "Parece que há um grande número de editores - não posso dizer se são todos - que aparentemente tiveram problemas de acesso", ele afirmou. A Wikipédia é um dos sites mais populares da internet. É um banco de dados em vários idiomas editado e financiado em grande parte por seus usuários. Ele tem 2,6 milhões de artigos só em inglês. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.