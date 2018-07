UTI pediátrica em Curitiba fecha por falta de médicos A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, no Paraná, continua fechada por falta de médicos. O hospital é referência no tratamento de câncer no Sul do País. A UTI, que tem quatro leitos, foi fechada em janeiro deste ano. Uma equipe médica que trabalhava no local desde agosto de 2010, quando a unidade foi inaugurada, deixou o posto no começo deste ano. Os médicos não aceitam o salário proposto, de aproximadamente R$ 1 mil por plantão de 24 horas. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, são necessários seis profissionais para retomar os trabalhos no setor. As crianças que chegam ao hospital e necessitam da UTI têm sido transferidas para outro hospital.