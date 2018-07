Utilização da capacidade industrial sobe a 71% em fevereiro-CNI

A produção do setor industrial recuou em fevereiro pelo sexto mês consecutivo, atingindo 46,5 pontos De acordo com a entidade. Embora tenha ficado acima dos 45,0 de janeiro, o número ainda mostra queda da produção.

Os indicadores da Sondagem variam de zero a cem, sendo que valores acima de 50 indicam aumento da atividade, do emprego, acúmulo de estoques indesejados e UCI acima do usual. A pesquisa ouviu 1.883 empresas entre os dias primeiro e 14 de março.

O índice de UCI ficou abaixo do usual para o mês, ao registrar 42,9 pontos.

O índice de evolução do emprego também ficou abaixo dos 50 pontos, em 46,5 pontos em fevereiro, o que configura redução nas vagas de trabalho no setor industrial.

A CNI destacou que, mesmo com quedas sucessivas na produção industrial, o setor não conseguiu reduzir o volume de estoques, que tem se mantido acima do planejado desde março de 2011.

Em fevereiro, o índice de estoque efetivo em relação ao planejado atingiu 52,1 pontos, indicando acúmulo indesejado de mercadorias. A evolução de estoques ficou em 51,1 pontos, mostrando aumento no volume de produtos que, por não serem vendidos, foram armazenados pelas indústrias.

(Reportagem de Luciana Otoni)