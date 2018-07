Uzbeques e Turcomanos permitem tráfego de cargas da Otan O Uzbequistão e o Tucomenistão concordaram em permitir o tráfego de cargas não- militares da Otan em seus territórios, a caminho do Afeganistão, informou a agência russa Interfax na quarta-feira. Washington, enfrentando o fechamento de uma importante base aérea militar no Quirguistão, está procurando maneiras de diversificar as rotas de suprimentos para as tropas dos Estados Unidos e da Otan no Afeganistão. "O Uzbequistão concedeu a permissão de trânsito para o carregamento não-militar em direção ao Afeganistão...", disse o presidente uzbeque, Islam Karimov, segundo a Interfax. O líder turcomano, Kurganguly Berdymukhamenov, que está visitando o Uzbequistão, disse, segundo a agência, que seu país também concordou em permitir que os suprimentos passem por seu território. "Não temos nada contra permitir que comboios humanitários usem nosso espaço aéreo", disse. Ambas as nações fazem fronteira com o Afeganistão e, no passado, indicaram que queriam aumentar a cooperação com a Otan em relação ao país vizinho. A Rússia também concordou em permitir que as forças lideradas pela Otan passem com carregamentos não-letais por suas terras. Na semana passada, o Quirguistão deu seis meses para Washington fechar a base aérea em seu território, o que complicou os planos norte-americanos de aumentar o número de militares no Afeganistão.