Vaca clonada produz leite similar ao materno Isa, uma vaca clonada no ano passado que possui genes bovinos e humanos, começou a produzir leite similar ao materno, informaram cientistas argentinos da Universidade Nacional de San Martín (Unsam) e do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (Inta). "É uma maneira de contribuir com a luta contra a mortalidade infantil", afirmou o reitor da Unsam, Carlos Ruta. Desde 2002 o país clona bovinos. / EFE