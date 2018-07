Vaca cruza pista e provoca acidente com morte A universitária Viviane Gomes Noronha, de 23 anos, morreu no final da noite desta quarta-feira,16, vítima de um acidente na Rodovia Dom Tomás Vaquero (SP-344), entre São João da Boa Vista e Vargem Grande do Sul, no interior paulista. Ela estava em um Ford Ecosport que colidiu com uma vaca que cruzou a pista.